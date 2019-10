Meerjarenplan Langemark-Poelkapelle klaar

Langemark-Poelkapelle heeft haar meerjarenplan klaar. "In elk dorp, iedereen is welkom om hun mening te geven," klinkt het.

"Een van de belangrijke punten is ons fietsbeleid met nieuwe enkelrichtingsfietspaden tussen 'De Canadien' en Zonnebeke en tussen Langemark en Poelkapelle", zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). Er komt ook een groene long in Langemark. "Private eigenaars zouden ons mogelijks het gebruiksrecht geven om een speelbos aan te leggen van 2 hectare bij het sportcentrum", aldus schepen van Financiën Dominique Cool (N-VA).

Wat met kerk?

Het was al een tijdje duidelijk dat er geen BKO meer komt in de kerk van Poelkapelle, maar wat dan wel? "De concentratie van school en BKO opent nieuwe perspectieven voor de omliggende gebouwen, de Poelkring en kerk. Een ontwerpend onderzoek moet de mogelijkheden onderzoeken en linken aan de vrijetijdbehoeften in Poelkapelle."

In de kerk van Bikschote zou het gemeentebestuur graag de lokale KSA onderbrengen, die nu gehuisvest is in een containerunit. "Als dit niet lukt, wordt een nieuwbouw voorzien voor de KSA."

Extra capaciteit woonzorgcentrum

Er waren assistentiewoningen gepland door de gemeente, maar dit wordt nu uitbesteed aan een private partner. "Hierdoor komt er budget vrij om het leegstaande deel van het woonzorgcentrum te slopen en te vervangen door een aanbouw", vertelt Vanbelleghem. "Dit zorgt voor een extra capaciteit van 20 bedden en een eindtotaal van 100 bedden. Er komt ook een nieuw dagverzorgingscentrum."

Nog een greep uit de geplande punten: gratis publieke wifi, ledverlichting, rioleringswerken in de Gistelhofstraat, uitbreiding van jeugdinfrastructuur in Poelkapelle en een jaarlijks schepencollege in een van van dorpskernen.

Plan voorgesteld in deelgemeenten

De gemeente zou amper schulden hebben. "Er loopt wel nog een serieuze lening voor het woonzorgcentrum", zegt Cool. "We gaan 5,5 miljoen euro extra lenen en zullen voor deze legislatuur in totaal 15 miljoen euro investeren. We houden in ons meerjarenplan nog geen rekening met de beloofde 1.570.000 euro vanuit Vlaanderen."

Het meerjarenplan wordt op 19 oktober voorgesteld in Langemark en Bikschote, op 25 oktober in Madonna en op 26 oktober in Poelkapelle en Sint-Juliaan.