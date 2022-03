Meesseman en Vanloo terug thuis, Linskens blijft voorlopig in Rusland

Hun collega bij de Belgian Cats, Kyara Linskens uit Brugge, blijft voorlopig wel nog in Rusland. Zij speelt bij Nadezjda Orenburg, net boven Kazachstan. Het zijn dan ook spannende tijden in Bredene, waar vader en moeder Linskens elke dag contact hebben met hun dochter Kyara. Jerry Linskens: "Momenteel stelt ze het goed. Er is geen veiligheidsprobleem in de streek waar zij basket. De club zorgt zeer goed voor haar. Momenteel is er geen reden voor haar om Rusland te verlaten."

Linskens speelt dit seizoen voor Nadezjda Orenburg. Haar Amerikaanse ploeggenotes en ook haar collega's bij de Belgian Cats Julie Vanloo en Emma Meesseman zijn vertrokken. Meesseman is ondertussen in België, al is het met een dubbel gevoel. Emma Meesseman: "Ik speel niet met Poetin op het veld, ik speel niet voor de ploeg van Poetin. Blijkbaar zijn er mensen die dat denken, ik word collaborateur genoemd. Ik speel met mensen waar ik al acht jaar mee samenspeel. Nu weet ik niet wat mijn toekomst is, met Rusland of niet. Ik weet niet wanneer ik mijn vrienden daar terug zie en of ik ze terugzie. Dat maakt het moeilijk. Terwijl ik wel achter de sancties sta en volledig tegen die oorlog ben."

Linskens in de enigste buitenlandse speelster van haar ploeg die nog in Rusland is. Jerry Linskens: "We hebben geen schrik maar we zijn wel bezorgd. Een oorlog is iets anders dan een covid-pandemie. Het kan snel keren, van vandaag op morgen. We hadden ook niet gedacht dat de Russen zouden binnenvallen in Oekraïne. We dachten dat het spierballengerol zou zijn. Nu staan ze toch bijna in Kiev. Je weet dus nooit. Kernwapens die klaar staan. Iemand die een foute beslissing neemt, het spel zit op de wagen en we hebben een derde wereldoorlog."