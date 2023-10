Meest bezochte bedrijven tijdens Openbedrijvendag in West-Vlaanderen

Meer dan 582.000 mensen hebben vandaag een kijkje genomen achter de schermen van een bedrijf in Vlaanderen of Bussel. Dat meldt de organisatie van de 33ste Voka Open Bedrijvendag. Ruim 230 bedrijven namen deel.

Populairste West-Vlaamse bedrijven

'Belgische Marine' in Zeebrugge is de grote winnaar met maar liefst 7000 bezoekers. Op de tweede plaats staat Steenbakkerijen van Ploegsteert met een totaal van 5700 bezoekers. Op een gedeeltelijke derde plaats staan Inagro (Rumbeke) en Lokaal Bestuur Zwevegem, beide met een mooie 4000 bezoekers. Op de vijfde plaats staat nog het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt met 3500 bezoekers.