"Meest gewaardeerde hotels staan in Brugge"

Wat de drie-, vier- en vijfsterrenhotels betreft zijn alle winnaars - op één na - in Brugge gevestigd. De Belgische Trivago Awards zijn gebaseerd op meer dan 175 miljoen beoordelingen van gasten.

*****

Dukesʹ Palace in Brugge, mag zich net als vorig jaar met trots de winnaar noemen in de categorie 5-sterrenhotels. Het personeel en het nieuwe restaurant dragen volgens general manager Franky Pyck bij aan de beoordelingen van hotelgasten.

****

Ook hotel Hotel Prinsenhof in Brugge blijft – net als vorig jaar - bovenaan de lijst prijken in de categorie best beoordeelde. De hotels Van Cleef in Brugge en Ariane in Ieper, volgen op de tweede en derde plaats.

***

Het best beoordeelde hotel in de categorie 3-sterrenhotels is Main Street in Ieper. Het is de enige nummer 1 die niet in Brugge gevestigd is. Het Heilige Genot in Vleteren stond vorig jaar nog op de derde plaats, maar moet nu genoegen nemen met de vierde plaats. VillaHotel in Middelkerke staat op drie na ʹt Huys van Steyns in Tongeren.

Alternatieve accommodaties

The Townhouse in Brugge mag zich dit jaar de titel best beoordeelde alternatieve accommodatie in België toe-eigenen. De tien best beoordeelde alternatieve accommodaties van België bevinden zich overigens allemaal in Brugge. Enkel B&B De Waterzooi in Gent weet plaats zes te bemachtigen in deze categorie.

Waar voor je geld

In de categorie "Meeste waar voor je geld", komt Huis Koning in Brugge als winnaar uit de bus. Jacquemine Luxury Guesthouse & Art Gallery in Brugge verdient een tweede plaats in deze categorie.

