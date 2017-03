Meest kwetsbare waardevolle bossen toch nog ontbost

Dat vernam Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Coalitiepartner N-VA wijst "sommige collega's van Open Vld en CD&V" met de vinger.

Vlaanderen telt ruim 61.000 hectare zonevreemde bossen. Na een diepere analyse werd geoordeeld dat 12.493 hectare meest waardevolle bossen extra bescherming konden gebruiken. In december 2015 werd een artikel toegevoegd aan het Bosdecreet dat die bescherming regelt. Meuleman klaagt echter aan dat die bescherming pas ingaat van zodra het openbaar onderzoek van start gaat, en dat van de beloofde juridische bescherming nog niets in huis is gekomen.

Ze wilde daarom van minister Schauvliege weten of er na 18 december 2015 nog kapvergunningen werden verleend voor bossen die aangeduid staan op de voorontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen. Volgens de minister deed het bevoegde agentschap dat voor 91 dossiers.

Reactie Wilfried Vandaele

Coalitiepartner N-VA vindt het tijd dat de bescherming ingaat. "Dit is een heel belangrijk punt voor ons, we hebben hier hard aan getrokken", reageerde Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele in De Ochtend op Radio 1. "En voor wat hoort wat. We hebben hier politiek voor betaald om dit in het regeerakkoord en gestemd te krijgen, dus we hebben geen zin om daar nog op terug te komen."

Vandaele wijst "sommige collega's van Open Vld en CD&V" met de vinger. Hij doelt dan op parlementsleden met ook een lokaal mandaat, die concrete dossiers in hun achtertuin doorkruist zien. De N-VA'er heeft daar begrip voor, maar hoopt niettemin dat minister Schauvliege "daar abstractie van maakt". "De kaart is klaar en kan in openbaar onderzoek gaan", besluit hij.