Vier procent van de fietsers in het verkeer heeft geen of slecht werkende fietsverlichting, het laagste percentage in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van gouverneur Carl Decaluwé. Volgens hem is de daling een gevolg van de campagnes.

Zeventien van de negentien politiezones in West-Vlaanderen controleerden in totaal 33.000 fietsers. Uit de resultaten blijkt dat vier procent niet in orde is met de fietsverlichting. Een jaar geleden was dat nog zeven procent.

Minder goed nieuws is dat vier op de vijf jongeren tussen 12 en 18 jaar tijdens de donkere maanden nog altijd het vaakst zonder fietslicht rijden.