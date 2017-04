Meeste gemeenten zien extra windmolens langs E40 zitten

Zo willen de burgemeesters van Gistel en Oudenburg de bestaande turbines langs de E40 uitbreiden. Want die leveren een pak energie op. Ignace Dereeper, burgemeester van Oudenburg: "Als zij dit kunnen doen in harmonie met de bevolking dan mogen ze onbeperkt molens in mijn stad zetten. Ik weet dat dit niet overal kan en hoort te zijn, maar hier zijn er nog mogelijkheden". Ook de burgemeester van Gistel ziet er geen graten in, want de klachten op zijn grondgebied zijn beperkt. "We kunnen onze eigen gemeente voorzien van stroom. We kunnen 8000 à 9000 mensen van stroom voorzien".

In Jabbeke vrezen ze toch voor het verlies van open ruimte. En windmolens zouden ook het vliegverkeer kunnen verstoren. Luchtverkeerleider Belgocontrol zal het dossier onderzoeken en daarna advies uitbrengen.