Meeste ongevallen met landbouwvoertuigen bij ons

De meeste ongevallen met landbouwvoertuigen gebeuren in onze provincie. Eén op drie van de slachtoffers is een West-Vlaming. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg bij de bevoegde minister.

Jaarlijks vallen er gemiddeld 155 slachtoffers bij wegongevallen met landbouwvoertuigen. Veruit de meeste ongevallen met landbouwvoertuigen vinden dus plaats in West-Vlaanderen. Vandromme roept de minister op in te zetten op sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid op het platteland.

172 slachtoffers, van wie 12 dodelijke

Hoewel het aantal slachtoffers bij verkeersongevallen met landbouwvoertuigen vorig jaar zakte van 172 naar 151, ligt het gemiddelde aantal slachtoffers sinds 2015 op 155.

"In 2018 vielen de meeste slachtoffers: 172 mensen, onder wie zelfs 12 dodelijke slachtoffers en 20 zwaargewonden. Vorig jaar zakte dat cijfer naar 151 slachtoffers, maar globaal gezien is er geen dalende trend", zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme. Uit de cijfers die de CD&V-politica heeft opgevraagd, blijkt ook dat veruit de meeste ongevallen plaatsvinden in 'landbouwprovincie' West-Vlaanderen. In 2019 vielen 46 van de 151 slachtoffers in West-Vlaanderen.

Nieuwe campagne

"Jaar na jaar heeft West-Vlaanderen hier de slechtste cijfers", aldus Vandromme, zelf eerste schepen in het West-Vlaamse Poperinge. Er zijn in het verleden al verschillende sensibiliseringsacties geweest om de verkeersveiligheid rond landbouwvoertuigen te verbeteren.

Binnenkort start er volgens Vandromme in de Westhoek een nieuw project 'Samen op (de) weg in de Westhoek'.

"Het project stelt zich als doel om de multifunctionaliteit van de landbouwwegen in een plattelandsgemeente en de daarbij horende gevaren onder de aandacht te brengen. De initiatiefnemers willen op deze manier alle gebruikers sensibiliseren voor een veilig gebruik", legt Vandromme uit.