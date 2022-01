Meeste tram-en bushaltes blijven ontoegankelijk voor mensen met een beperking

Aan het begin van de legislatuur stelde de Vlaamse regering het ‘Masterplan Toegankelijkheid’ voor. Dat is een actieplan om tegen 2030 de helft van de Vlaamse tram- en bushaltes toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In augustus 2021 voegde de Vlaamse regering de daad bij het woord door concrete subsidies ter beschikking te stellen van lokale besturen die één of meerdere tram- en bushaltes wilden aanpassen. Steden en gemeenten kunnen zo tot 5.000 euro subsidies krijgen per halte. Daarvoor was een budget van 1.800.000 euro vrijgemaakt.

Geen projectsubsidies voor West-Vlaanderen

Na vijf maanden blijkt echter dat nog geen enkele West-Vlaamse gemeente gebruik heeft gemaakt van deze subsidies. In heel Vlaanderen hebben nog maar twee lokale besturen op de subsidie ingetekend voor in totaal vier haltes. “De subsidies waren maar een half jaar beschikbaar en de lokale besturen zetten momenteel alles op alles voor de ontwikkeling van het regionale mobiliteitsplan”, zegt Brecht Warnez van CD&V.

Ondertussen hebben 12 West-Vlaamse steden en gemeenten het charter ‘Masterplan Toegankelijke haltes’ ondertekend. Warnez wil blijven inzetten op een verbeterde mobiliteit voor mensen met een beperking. Zo zal er een nieuwe subsidieoproep gelanceerd worden en kunnen gemeenten de tweejaarlijkse prijs ‘Meer mobiele gemeente’ winnen. Dat allemaal om de problematiek onder de aandacht te brengen