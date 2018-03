Meester-oplichtster naar strafrechter verwezen

De vrouw gaf zich uit voor een Brusselse onderzoeksrechter en maakte de slachtoffers wijs dat ze geld nodig had voor terreurbestrijding.



Gina H. was niet aan haar proefstuk toe. Tussen 2000 en 2008 overtuigde ze tientallen mensen om haar grote sommen geld toe te vertrouwen. Ze maakte de slachtoffers wijs dat ze behoorde tot de ondernemersfamilie De Clerck en vertelde hen dat ze geld nodig had om het losgeld dat betaald werd na de ontvoering van Anthony De Clerck terug te kunnen krijgen. Voor die feiten werd Gina H. uiteindelijk tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld.

Na haar vrijlating begon de vrouw vrij snel opnieuw mensen op te lichten. De verdachte gaf zich uit voor een onderzoeksrechter uit Brussel. Het afgetroggelde geld diende deze keer zogezegd om terreurbestrijding te financieren. Sinds half mei 2017 zit ze terug in de cel.

Binnen enkele weken zal de Antwerpse zich voor de strafrechter moeten verantwoorden voor het oplichten van zes mensen. Ze zou de slachtoffers in totaal ongeveer 600.000 euro afhandig gemaakt hebben. De buit werd voor een stuk doorgesluisd naar haar schoonzoon, die verdacht wordt van heling. De dochter van Gina H. werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld.