MeetMarcel uit Brugge laureaat op World Best Event Awards

Het Brugse evenementenbureau MeetMarcel heeft het afgelopen weekend een felbegeerde prijs gekregen op de World Best Event Awards in Milaan.

Professionals uit de evenmentensector wereldwijd bekroonden MeetMarcel voor de organisatie van een event voor barmannen van het Belgische premium ginmerk Copperhead. Dat vond eerder plaats in het Kortrijkse hotel Damier. Overigens vielen nog meer Belgische evenementenbureaus in Milaan in de prijzen, ondanks de grote internationale concurrentie.​