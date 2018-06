Meeuwenpopulatie krimpt zienderogen

“Vorig jaar waren er 4.915 grote meeuwen in Vlaanderen. De tellingen voor dit jaar zijn nog niet afgerond, maar het aantal zal hoe dan ook lager liggen, schrijven verschillende kranten. In 2012 zaten we nog aan 7.827 meeuwen. Volgens onderzoeker Eric Stienen moeten de vogels beschermd worden. De meeuw is er zelfs zo slecht aan toe dat zij stilaan “bedreigde diersoort” wordt.

In de nieuwste Rode Lijst van Vlaanderen met de overlevingsstatus van alle vogels krijgen de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw het label “bijna in gevaar”. Hun broedplaatsen zijn intussen verstoord en ook op de daken aan de kust zijn ze niet meer veilig. Hun eieren worden geschud, ook vossen maken slachtoffers onder de meeuwenpopulatie en hier en daar worden drones ingezet om hen te verjagen.