Meezingen met Jan De Smet op Lions BAD Festival

Tijdens het BAD Festival, het belevingsfestival voor mensen met een beperking en hun begeleiders, is Jan De Smet te gast. Tijdens het festival dat dit jaar online plaatsvindt, staat hij in voor Het Grote Meezingmoment.

Als festivalganger zal je in je eigen bubbel luidkeels kunnen meezingen op tal van grote hits. Je mag zelf kiezen hoe het liedjesprogramma van Jan De Smet eruit ziet. Dat doe je door je lievelingsnummers door te geven via een online poll, die te vinden is op de website van Lions BAD Festival. Wie de online poll invult, krijgt het zangboekje met teksten toegestuurd én maakt bovendien kans op een leuke verrassing.

De gratis online Bubbel Editie is te bekijken op donderdag 29 april 2021 via de Facebookpagina van Lions BAD Festival. Lions BAD Festival is na 10 edities uitgegroeid tot hét festival voor iedereen, gericht op mensen met een mentale en/of fysieke beperking.

Volgende editie in Expo Roeselare

De organisatie is nu al bezig met de voorbereidingen voor de volgende live versie van Lions BAD Festival. Het evenement zal op donderdag 28 april 2022 volledig indoor plaatsvinden op de nieuwe locatie Expo Roeselare. Lions BAD Festival is een evenement van Dranoeter vzw met steun van Lions Club International en dagcentrum De Pelgrim (Vondels). Lions BAD Festival – Bubbel Editie is mogelijk dankzij de steun van Vlaamse Overheid.