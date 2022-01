Mei(kerst)boom op dak van nieuwe school in Ieper

In Ieper schieten de werken voor een nieuw gebouw van de Sint-Jozefsschool aan de Meenseweg goed op. De werken zijn nog volop bezig, maar net voor de middag is toch al de meiboom op het dak geplaatst.

De meiboom, voor de gelegenheid de oude kerstboom, wordt met een kraan de lucht in gehesen. Het is oude traditie die staat voor voorspoed en vruchtbaarheid. De basisschool telt meer dan 400 kinderen en goed vijftig leerkrachten.

De moderne nieuwbouw moet voor voldoende ruimte zorgen bij een verdere groei. De kinderen kijken al dansend en zingend al uit naar hun nieuwe stek. Begin volgend schooljaar zou het nieuwe schoolgebouw klaar zijn. Directeur Lieven Calis: "We zijn al sinds mei bezig met de afbraak en de grondwerken. In september hadden we de eerste steenlegging. Quasi alles dat hoort bij onze school van ruim 400 leerlingen moet erin komen: gemeenschappelijke ruimtes, een sportzaal, een eetzaal, 19 klassen en zorglokalen."

De bouw kost 6 miljoen euro, waarvan 70 procent betaald wordt met Vlaamse subsidies.