Meisje (12) start petitie voor veiliger kruispunt

Een meisje van 12 uit Lauwe is een online een petitie gestart voor een veiliger kruispunt, aan de Schonekeerstraat en de Lauwbergstraat, in Lauwe. Ze werd er vorige week bijna aangereden, melden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Het is niet de eerste protestactie tegen het drukke verkeer op die plaats. In 2012 lanceerden buurtbewoners ook een online petitie. Maar die haalde dus niet veel uit. Nu neemt een meisje van 12 het heft in handen. Ze plaatste een facebookpost nadat ze vorige week zelf bijna werd aangereden. Er kwamen enkel positieve reacties op haar post. Een zeventigtal. Ondertussen is ze ook een online petitie gestart.

Weinig ongevallen

Het laatste zware ongeval op dat kruispunt dateert van 2012. De politie laat dan ook weten dat het kruispunt in kwestie de jongste tijd niet negatief in de aandacht kwam. Goede wegmarkeringen hebben er voor gezorgd dat ongevallen uitbleven.