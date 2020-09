Een jong meisje van 12 jaar is deze ochtend in Zwevegem omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde iets na acht uur in de Bekaertstraat.

Ze was vermoedelijk met haar fiets op weg naar school. Hoe het tragisch ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket is ter plaatse om de precieze omstandigheden te achterhalen. De Bekaertstraat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Slachtofferhulp ontfermt zich nu over de ouders van het jonge slachtoffer.