Meisje van 17 redt oude dame

Het Klein Seminarie in Roeselare organiseert al zeven jaar EHBO lessen in samenwerking met AZ Delta. En die werpen hun vruchten af. Vorige maand kon een 17-jarige studente uit Roeselare het leven redden van tachtigjarige vrouw, die een hartstilstand had gekregen.

Mijn burgerplicht, meer heb ik niet gedaan, dat zegt Hanne (17) uit Roeselare. Nochtans heeft zij op 5 januari het leven gered van een tachtigjarige vrouw, die op straat een hartstilstand had gekregen. Ze kon haar reanimeren dankzij de lessen EHBO die zij op school had gekregen. Het Klein Seminarie in Roeselare organiseert die lessen al zeven jaar in samenwerking met AZ Delta.

Het voorbeeld van Hanne heeft het nut nog maar eens bewezen. Hanne voelt zich absoluut geen heldin. “Mijn ingrijpen was niet meer dan een normale reactie op de gebeurtenissen,” zegt ze.