Zij mocht gisteren in het dolfinarium samen met enkele dolfijnen zwemmen. Renée maakt als figurante deel uit van de kerstshow, waarvoor het Boudewijn Sea Park ook op zoek was naar een kind dat goed kon zwemmen. De keuze viel op Renée. Het was voor het eerst dat een buitenstaander met de dolfijnen in het water mocht gaan. Het meisje vond het reuze. “Ik was eerst een klein beetje zenuwachtig, maar toen ik het deed was ik wel heel blij.”