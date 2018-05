Meisje van acht maakt SMOGtaal populair

SMOGtaal, dat is spreken met ondersteuning van gebaren, is helemaal hip tegenwoordig dankzij de 8-jarige Lilith Appeltans uit Beveren bij Roeselare.

Op haar website en facebookpagina legt ze de SMOGtaal uit. Het heeft haar en haar ouders geholpen om beter te communiceren met jongere broer Ernest, die het syndroom van Down heeft. En ook de klasgenootjes van Ernest zijn helemaal mee met de SMOGtaal. "Vroeger kon mijn broer niet praten", zegt Lilith. "Toen begon hij te tieren, te roepen, te schoppen en te slaan, maar nu kan hij het gewoon zeggen in gebarentaal".

Als je naar de website smogjemee.be of de gelijknamige facebookpagina surft, dan zie je dat Lilith een 100-tal basisbegrippen uitlegt in de taal. Mama Tine Busschaert: "Voor ons begon het met het idee om de entourage van Ernest te helpen: onze ouders, jeugdbewegingen, juffen". Intussen gingen de filmpjes viraal en bereikte het initiatief een enorm publiek. "Er zijn zoveel kindjes die op 3-jarige leeftijd nog niet kunnen spreken. De SMOGtaal is ook goed voor anderstalige kindjes", zegt papa Ward Appeltans.