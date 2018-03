Meldpunt voor letsels aan vee door zwerfvuil

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Joke Schauvliege heeft haar diensten de opdracht gegeven om een meldpunt op te richten voor landbouwers wiens rundvee getroffen is door achtergelaten zwerfvuil.

Dat heeft ze vanmiddag in de commissie leefmilieu gezegd als antwoord op een vraag van enkele parlementsleden, onder wie Steve Vandenberghe uit Bredene.

Met het meldpunt wil de minister de kostprijsberekening van de negatieve gevolgen van zwerfvuil in de landbouw beter in kaart brengen. Uit cijfers blijkt dat in onze provincie alleen al jaarlijks zowat 800 koeien sterven omdat ze samen met hun voedsel ook stukjes van metalen blikjes hebben opgegeten.

Verschillende politieke fracties en ook het ABS dringen er bij de minister op aan om statiegeld in te voeren en ze pleiten voor een meer doortastende aanpak. Daarvoor wacht de minister eerst een evaluatie van het huidige zwerfvuilbeleid af.

