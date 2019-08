Meldpunt voor seksuele intimidatie op Kamping Kitschclub

De volledige site staat onder permanente camerabewaking om eventueel ongewenst gedrag, druggebruik/verkoop en andere overlast optimaal te kunnen monitoren; daarbij wordt ook de drone van de federale politie ingezet.

De organisatoren zijn alvast naarstig in de weer geweest. Dit jaar sloegen ze de handen in elkaar met Alcatraz Hard Rock & Metal festival, dat 2 weekends geleden plaats vond. De hoofdreden van deze co-productie? Overlast verminderen voor de buurt.



“Bij grote events zal er altijd wat overlast zijn, maar door onze basisstructuren te delen, sparen we minstens 60 transporten uit, dit is niet alleen goed voor de overlast maar ook voor het milieu.” zegt medeorganisator Thomas Van Hoof.



Kamping Kitsch Club ontvangt meer dan 100 artiesten op 9 podia, en daar zit écht vanalles tussen! Van schlager optredens met Zangeres Martine en Wendy Wanten, een Spoiler Room met onder andere Dj Ghost en Cherry Moon Traxx, een Studio Brussel kermis met Gunther D, een oerhollandse stage met topartiesten uit Nederland en de Paster Stage met onder andere G-Goran.