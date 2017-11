Melexis breidt gevoelig uit in Ieper

Melexis zorgt in Ieper voor positief economisch nieuws. De wereldspeler op gebied van micro-elektronica engineering investeert 1 miljoen euro in zijn Ieperse vestiging. De productie breidt uit, en ook de werkgelegenheid neemt toe.

Melexis kondigt een aanzienlijke uitbreiding aan van de productieruimte en het aantal medewerkers op haar R&D- en productiefaciliteit in Ieper, België. Op deze site wordt vooral gewerkt aan de paradepaardjes van Melexis: positiesensoren en sensor interfaces.

Investering 1 miljoen euro

In 2013 heeft het bedrijf € 10 miljoen geïnvesteerd om de faciliteit in Ieper uit te breiden met een nieuwe productie-unit. Deze 7.000 m2 faciliteit zal nu met nog eens 1.300 m2 worden uitgebreid voor de realisatie van extra productieruimte. De uitbreiding, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 zal zijn afgerond, zal de realisatie van de toekomstige groeivooruitzichten van Melexis ondersteunen. Het bedrijf, dat hiervoor € 1 miljoen investeert, zal met de bouw starten zodra de nodige goedkeuringen zijn verkregen.

50 extra werknemers

Deze belangrijke faciliteit binnen de Melexis-organisatie huist faciliteiten voor productie, ontwikkeling, engineering, testen, kwaliteitsborging en test engineering. Melexis heeft momenteel ongeveer 250 mensen in de faciliteit in Ieper in dienst. Door het aantrekken van nieuwe operators, technici en engineers zal dit aantal naar 300 groeien.