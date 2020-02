Melexis tankt vertrouwen

De toeleverancier aan de autoindustrie heeft er een "uitdagend" jaar op zitten, aldus CEO Françoise Chombar.

De wereldwijde verkoop van wagens zakte 5 procent, terwijl de omzet van Melexis als gevolg van voorraadcorrecties bij de klanten bijna drievoudig werd geraakt.

Dat is ook te zien in de cijfers. De jaaromzet daalde 14 procent tot 486,9 miljoen euro. In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 127,1 miljoen euro: 10 procent minder dan een jaar geleden, maar wel beter dan analisten hadden verwacht. Netto bleef in het vierde kwartaal 15,4 miljoen euro over: 46 procent minder dan een jaar geleden. Voor het hele jaar levert dat een nettowinst op van 60,3 miljoen euro: bijna een halvering tegenover 2018.

Voor de eerste drie maanden van dit jaar verwacht Melexis een omzet van 134 à 138 miljoen euro, meer dan waar analisten op hadden gerekend. Voor het hele jaar wordt een omzetgroei van 10 procent verwacht.

"Voor 2020 kijkt Melexis met vertrouwen uit naar een omzetgroei van ongeveer 10 procent, gebaseerd op de voortgezette zwakke wereldwijde verkoop van wagens - potentieel onder het niveau van 2019 - aan de negatieve kant, maar een genormaliseerd bestelgedrag en een toename in het aantal halfgeleiders in wagens aan de positieve kant", aldus de Melexis-topvrouw.