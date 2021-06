Meli ziet vraag naar honing stijgen en investeert in nieuw labo

Honingproducent Meli in Veurne investeert 300.000 euro in een nieuw laboratorium.

Daar zullen experten jaarlijks 1.400 honingstalen analyseren op hun kwaliteit en oorsprong. De honingconsumptie in ons land is het afgelopen jaar met 17% toegenomen. In 2020 werd er in België 3,2 miljoen kg honing verkocht. Om aan de stijgende vraag te voldoen, koopt Meli honing aan in diverse landen binnen en buiten Europa. Deze honing is afkomstig van imkers uit België, Frankrijk, Italië, Portugal maar ook Argentinië en Mexico.

Traceerbaar

“Vooraleer de honing wordt aangekocht, moet de leverancier ons een honingstaal toesturen. Deze honingstalen worden aan een organoleptische controle en een uitgebreid scala aan onderzoeken en kwaliteitsparameters onderworpen. Na goedkeuring wordt er groen licht gegeven voor levering. De honing wordt meestal aangekocht per 20.000 kg," zegt kwaliteitsmanager Siska Van Poucke. "Wij werken met een ERP-systeem waarbij het niet mogelijk is om de honing te verwerken vooraleer ze is goedgekeurd. Deze ERP maakt het ook mogelijk om alles snel te traceren.”

Meli realiseert in de Benelux een volume van meer dan 20 miljoen kilogram honing en stelt 120 mensen te werk.