Melkprijzen onder druk

West-Vlaanderen telt zo’n 1800 melkveehouders, het hoogste aantal van het land. Velen van hen hebben na de afschaffing van de quota zwaar geïnvesteerd en de verwachte lage melkprijzen zorgen dus voor extra stress.

Vorig jaar was nochtans een vrij goed jaar voor de melkveehouders. De melkfabrieken betaalden zelfs boven de marktprijs om melkveehouders aan zich te binden. Voor de eerste helft van dit jaar wordt slechts tot 32 eurocent per liter verwacht en dat is tot 7 cent minder dan vorig jaar.

In onze provincie is Milcobel in Langemark een grote speler. Vandaag kwam daar de raad van bestuur bijeen met wellicht de verwachte prijsdaling op de agenda. Alle spelers zijn nu al in druk overleg om te zien wie welke lasten zal dragen. Ook de vzw boeren op een kruispunt, die landbouwers in moeilijkheden helpt, geeft allerlei tips om zich te wapenen.