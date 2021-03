Memento Kortrijk trekt digitale kaart

Jonge talenten kunnen zich uitleven met woordkunst en gevestigde waarden als Lize Spit en Dalilla Hermans helpen hen daarbij. Drie Howest-studenten hebben er zes weken aan gewerkt. In totaal zijn er zes installaties gemaakt door studenten van de hogeschool.

Onder meer hoor je hoe Lize Spit voorleest uit haar boek ‘Ik ben hier niet’. Ze is één van de ambassadeurs van het woordfestival. Er is voor deze zesde editie ook is ook een app waarmee je van installatie naar installatie kan wandelen. Memento is digitaler dan ooit.

In de zeven kijk- en luisterdosissen kan je indrukken opdoen van geluiden in de stad. Het thema van het woordfestival is deze keer ‘Verdwalen’. En nog tot 24 april.