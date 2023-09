Menen dient klacht in tegen inwoner na agressief gedrag

Daarmee wil Menen een duidelijk punt maken: respect moet van beide kanten komen en agressief gedrag tegenover werknemers van de stad kan niet.

Eddy Lust, burgemeester Menen: "Mensen zijn mondiger geworden. Je kan een emotioneel gesprek hebben. Maar dan nog moet er respect zijn. De getroffen werknemer was in elk geval fel geschrokken. Die was zeer onder de indruk, anders zouden wij geen klacht ingediend hebben bij de politie. We stellen ons altijd burgerlijke partij bij verbaal of fysiek geweld, ook tegen onze politie- en brandweerdiensten."

"Personeel is belangrijkste goed"

Ook Bredene greep onlangs in

. De gemeente stuurde een aangetekende brief naar enkelingen die op sociale media fel tekeer gingen tegen de gemeente. Ze vroeg daarin om onjuiste informatie te verwijderen.

Steve Vandenberghe, burgemeester Bredene: "Politici moeten daartegen kunnen. Maar ons personeel, dat is ons belangrijkste goed, die mensen moeten beschermd worden. We willen absoluut niet het spreekrecht of vrijheid van meningsuiting tegengaan. Integendeel, ik ben daar ook grote voorstander van. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn medewerkers zich goed voelen. En als dat niet zo is, dan ga ik altijd voor hen opkomen. Wij merken dat het steeds meer voorkomt. Dus daarom willen we daar een punt stellen."