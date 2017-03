Menen heeft nieuwe locatie voor speelpleinwerking paasvakantie

Nadat de jeugdsite in de Zuidstraat geteisterd werd door een zware brand zocht de stad Menen een nieuwe locatie voor de speelpleinwerking in de paasvakantie en die hebben ze met het Sint-Aloysiuscollege gevonden.

“We gingen meteen naarstig op zoek naar een gepaste locatie voor onze speelpleinwerking in de paasvakantie, die met rasse schreden nadert. Ondertussen lanceerde onze Jeugddienst ook een oproep om het verloren speelpleinmateriaal iet of wat te vervangen”, aldus Schepen Vanryckegem.

De speelpleinwerking in de paasvakantie zal kunnen plaatsvinden in de gebouwen van het Sint-Aloysiuscollege. De kinderen zullen via de schoolingang in de Oude Leielaan (niet Grote Markt dus) naar de vakantiewerking kunnen. De ouders van alle ingeschreven kinderen krijgen deze informatie toegestuurd. Voor de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie kan onze Jeugddienst in het nieuwe jeugdcentrum in het Park Ter Walle terecht.

