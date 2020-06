Morgen organiseert de stad Menen een rouwstoet om de bijna twintig dodelijke coronaslachtoffers te eren. Een collectief afscheid, ook van alle andere overledenen die in deze donkere periode het leven lieten. Een formule die toch wel uniek is ons land.

Het wordt een serene optocht van veertien kilometer lang, door de straten van Menen, Lauwe en Rekkem. Een paard met kar zal een sculptuur van beeldend kunstenaar Johan Tahon voorttrekken. Het kunstwerk komt op de koets en is gemaakt tijdens de lockdownperiode. De rouwstoet start om 10 uur en rijdt uit tot drie uur ’s middags. Het is de bedoeling dat inwoners rouwbetuigingen en woorden van dank overhandigen, als de rouwstoet in hun straat voorbij komt.