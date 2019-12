Menen investeert fors, belastingen blijven gelijk

Zowat de helft van die 74 miljoen euro kruipt in beton, in openbare werken. Er zijn natuurlijk de Leiewerken, en daar wil Menen van profiteren om een nieuw gezicht te krijgen. De grote markt, de Rijselstraat, de toegangspoort tot AZ Delta en de Sabbestraat worden allemaal vernieuwd. In deelgemeente Rekkem krijgt transportzone LAR een flinke opwaardering. In Lauwe mogen de inwoners ondermeer uitkijken naar een nieuwe marktplaats.

Geen hogere belastingen

De Vaubansporthal wordt gerenoveerd en ook cultuur krijgt een stuk van de koek, met de herbestemming van de Sint-Franciscuskerk en de aanpak van CC De Steiger. Opvallend: ondanks de grote investeringen verhoogt de stad de belastingen niet, zegt burgemeester Eddy Lust: "Wij hebben de schuldenlast die verminderd is, de investeringen aan de woonzorgcentra zijn ook achter de rug en we hebben extra ontvangsten vanuit de Vlaamse overheid. Het moet lukken." Er is trouwens ook wat ruimte voor groen, zo komt er aan de Geluwebeek een nieuw stadsbos van zowat 4 hectare.