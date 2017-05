Menen kampt met inbrakenplaag

In Menen zijn afgelopen nacht meerdere achterdeuren van huizen geforceerd. Het cilinderslot is afgebroken of in sommige gevallen zelfs verdwenen. Het gaat om woningen in de Peter Bointstraat, Lode Zielenslaan, Moeskroenstraat, Larstraat en meerdere in Betlehem. In de Moeskroenstraat is zelfs een raam met een hamer stukgeslagen.

Enkele bewoners zagen bij het thuiskomen heel hun hebben en houden overhoop liggen. Bij hen werd een gsm en een geldsom ontvreemd. Op een woningwerf zijn een kettingzaag en een breekhamer gestolen. Verder zijn er geen meldingen van gestolen materiaal.