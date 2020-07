Menen is klaar voor de "werf van de eeuw"

67 miljoen euro

De werken kaderen in het project Seine Schelde Vlaanderen. Rivieren en kanalen moeten in de toekomst grotere schepen kunnen toelaten tussen de Vlaamse havens en bedrijven tot in Parijs of Rotterdam. Het project zorgt er ook voor dat meer mensen langs de jaagpaden kunnen fietsen of genieten van een meer natuurlijke omgeving van de waterweg. Voor zowel de werken zelf als de verwerving van woningen en gronden wordt bijna 67 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Waterweg nv draagt het overgrote deel daarvan, maar ook de stad Menen investeert mee. Er is voorzien om alle werken af te ronden in 2025.

Tijdelijke invulling van braakliggende terreinen

De Vlaamse Waterweg nv en de stad willen de inwoners graag online betrekken bij de werken. Ze roepen de Menenaars op om opnieuw mee te denken over de laatste rechte lijn naar de werf. Wie nog ideeën heeft voor het ontwerp van de Leie-omgeving definitief wordt of nog iets kwijt wil over de werken, kan terecht bij een digitale bevraging via deze link. De vragenlijst bevat ook een oproep rond de tijdelijke invulling van een aantal braakliggende terreinen die na de sloopwerken zullen ontstaan.

