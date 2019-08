Menen krijgt meer mensen aan het werk

Menen slaagt er meer en meer in mensen in het gewone arbeidscircuit aan het werk te krijgen.

Van de ruim 80 mensen die uit de sociale tewerkstelling komen is vorig jaar meer dan de helft doorgestroomd naar een gewone job. En dat is belangrijk in de strijd tegen armoede. Het nieuwe stadsbestuur koos ook voor een extra begeleider nazorg om zo uit de top tien van aantal leefloners te geraken.

Door een intensief nazorgtraject zijn van de 83 mensen in sociale tewerkstelling 46 doorgestroomd naar het gewone circuit. Zestien volgen dan weer opnieuw een opleiding.

Remina werkt nu in het gewone circuit. En Johan Vandamme is dan weer een werkgever die sociale tewerkstelling gebruikt. Dat aantal steeg van 1 naar 8 werkgevers.