Menen: opnieuw brandstichting in verlaten kartonfabriek

Deze middag moest de brandweer uitrukken naar de voormalige kartonfabriek Decofrance aan de Grensstraat in Menen. Opnieuw ging het om afval dat in brand was gestoken.

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt op de site. Amper een maand geleden was dit ook al het geval toen drie tonnen afval in brand werden gestoken. Buurtbewoners klagen erover dat de site geteisterd wordt door vandalen en druggebruikers.

Zowel de Franse brandweer als brandweerpost Menen kwamen ter plaatse, maar omdat de site net op de grens met Frankrijk ligt, namen de Franse brandweerlui de bluswerken voor hun rekening. De Meense brand assisteerde en konden even later terug naar de kazerne. De brand was snel onder controle.