Menen sluit zwembad en annuleert evenementen

De stad annuleert alle evenementen zoals de kermis in Menen, dag van de jeugdbeweging, kerst in Lauwe, kerst in Menen… Het zwembad Badhuis sluit zijn deuren vanaf woensdag aanstaande voor het publiek. Scholen en clubs blijven echter welkom. De stad vraagt ook aan alle verenigingen om hun evenementen te beperken.

Eddy Lust, burgemeester: “Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van het bestuur van elke vereniging om zich te beperken tot de hoofdactiviteit zoals matchen, namiddagactiviteit van de jeugdbeweging of de cultuurvoorstelling. De medisch experten stellen vast dat de meeste besmettingen zich al te vaak voordoen bij randactiviteiten waar er drank of eten genuttigd wordt. Wij vragen dus alle verenigingen zich te beperken tot de kernactiviteit van de organisatie/vereniging en om met hun bestuur ernstig te overwegen of ze de drankgelegenheid hierbij niet beter even stopzetten. Met het stadsbestuur blijven we de cijfers sterk opvolgen. Wij beseffen dat dit geen aangename boodschap is, maar alleen samen kunnen we de curve weer doen dalen.”