De snelheidslimiet zakt naar 30 per uur in het centrum en de Barakken, dat wordt één zone, en ook in het centrum van Lauwe mag je binnenkort niet sneller dan dertig per uur.

"De verbindingswegen blijven op vijftig per uur", benadrukt de stad. Na dit jaar gaat Menen ook geleidelijk zone 30 invoeren in meerdere wijken.