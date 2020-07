Menen zendt gemeenschapswachten op pad in Barakken

Het afsluiten van de Rijselstraat in de Barakken in Menen afgelopen weekend is gunstig geëvalueerd.

De straat werd verkeersvrij gemaakt om de volkstoeloop beheersbaar en coronaproof te houden. Burgemeester Lust: "Het was een relatief rustige zondagnamiddag in de Barakken, rekening houdend met het mindere weer. De parkings waren vrij snel volzet. Daarom gaan we nog meer dan afgelopen zondag de bezoekers zoveel mogelijk sensibiliseren gebruik te maken van de parkings die minder dicht bij de kern van de toeristische zone liggen. Daarvoor zullen we medewerkers van onze dienst grondgebiedszaken inschakelen."

Gemeenschapswachten sensibiliseren bezoekers

Menen zal de komende weekends naast de parkeerwachters ook de gemeenschapswachten inzetten om de mensen te blijven sensibiliseren voor de coronamaatregelen. De gemeenschapswachten zullen voorzien zijn van gele hesjes met het opschrift "afstand houden" en zullen zowel bezoekers als handelaars wijzen op de te volgen coronamaatregelen. "Dit alles in combinatie met onze politiediensten die nauwgezet zullen toezien op de naleving van de maatregelen en ingrijpen indien nodig,” zegt de burgemeester.

Lees ook: