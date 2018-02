Menenaar overlijdt bij verkeersongeval in Moorsele

Een man uit Menen wilde omstreeks halfvijf wegrijden van het bedrijf waar hij werkte. Toen hij de weg tussen Menen en Dadizele kwam opgereden werd hij in de flank gegrepen door een andere wagen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om de man uit het wrak te helpen. Er werd nog lange tijd geprobeerd om de bestuurder van het aangereden voertuig te reanimeren, maar even later bezweek hij alsnog. De bestuurder die de wagen in de flank greep kwam er als bij wonder met lichte verwondingen vanaf. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om het ongeval verder te onderzoeken.