Menin Gate Moments laat je visuele reis maken in geschiedenis van Menenpoort

Dat in aanwezigheid van Claire Horton, algemeen directeur van de Commonwealth War Graves Commission, provinciegouverneur Carl Decaluwé, burgemeester Emmily Talpe en de kunstenaar-illustrator Tom Clohosy Cole.

Menin Gate Moments vertelt het verhaal van de Menenpoort en de restauratie die het stuk historisch erfgoed momenteel ondergaat. Het werk van illustrator Tom Clohosy Cole neemt je mee op een visuele reis door de geschiedenis van een van de belangrijkste oorlogsmonumenten ter wereld.

De tentoonstelling neemt haar bezoekers mee doorheen acht bepalende momenten in de geschiedenis van de Menenpoort; van vredige toegangspoort naar een welvarende stad, tot gebombardeerde doorgang waar soldaten van 1914 tot 1918 marcheerden, vochten en sneuvelden langs de Ieperboog. Ten slotte ontdek je hoe de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) de poort transformeerde tot het symbolische monument met meer dan 54 000 gegraveerde namen van vermiste oorlogsslachtoffers, voor eeuwig geëerd voor hun ultieme offer.

(lees verder onder de foto)

Grootschalig restauratie- en conserveringsproject

Om het behoud van de Menenpoort op lange termijn te garanderen, voert de CWGC een grootschalig restauratie- en conserveringsproject uit met een focus op ecologie en duurzaamheid.

Tijdens de tentoonstelling kom je te weten welke restauratiestappen genomen worden opdat ook toekomstige generaties het monument zouden kunnen bezoeken, van leren en herdenken. Voor het opzoeken van namen op de Menenpoort biedt de CWGC ondertussen een digitaal alternatief in haar informatiecentrum: een interactief scherm met automatische opzoekfunctie en 3D model van het monument.

Director General van de CWGC, Claire Horton, zegt: “Als een van de meest iconische monumenten ter wereld, is De Menenpoort uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van herdenking. Achter elke gegraveerde naam schuilt een menselijk verhaal. Het is belangrijk om de Menenpoort te bewaren voor toekomstige generaties zodat hun namen nooit zouden worden vergeten. We nodigen iedereen uit op deze meeslepende en boeiende tentoonstelling om te leren wat het monument betekent voor Ieper, de Commonwealth en de hele wereld.”

Sterke indruk

Tom Clohosy Cole over het illustreren van Menin Gate Moments: “Dit project voor de CWGC was, ondanks de uitdaging, erg leuk om te doen. Het bezoeken van Ieper, de Menenpoort en Tyne Cot Cemetery liet een sterke indruk op mij na en hielp deze illustraties tot leven brengen. Veel dingen waarover je in geschiedenisboeken leest, kan je niet meer zien of bezoeken. Door het werk van de commissie kan je op deze oorlogssites rondwandelen en de persoonlijke verhalen ontdekken. Ik raad het iedereen aan.”