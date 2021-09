Meningen over heropening asielcentrum Koksijde lopen fel uiteen

In Koksijde lopen de meningen over de risico's aan de komst van een asielcentrum aan de luchtmachtbasis fel uiteen.

De politiezone Westkust noemt het een rem en hindernis in hun strijd tegen de internationale mensensmokkel op de route naar Calais en Engeland. Vrijwilligers die al drie keer op rij meewerkten, om hulp te verlenen aan asielzoekers, zeggen dat er nooit echt problemen zijn.

Vrijwilligers: "Willen integratie bevorderen"

Vandaag ligt het asielcentrum er nog verlaten bij. Fedasil is het wel aan het klaarmaken. Gisteren liet burgemeester Vandenbussche zich al uiterst negatief uit over de aangekondigde heropening. Nu reageren ook de vrijwilligers, die samen een groep van 100 vormen. Sabine Schepens (vrijwilliger): “Hetzelfde liedje begint weer van vooraf aan. Dat is voor ons altijd hetzelfde. Zeker met de burgemeester. En dan staan wij natuurlijk klaar om de positieve kant zoveel mogelijk boven te halen. We willen er zijn voor die mensen en de integratie proberen te bevorderen.”

Politie maakt andere analyse

De Politiezone Westkust maakt een compleet andere analyse. Het asielcentrum is een veiligheidsrisico dat ze liever mijden. Nico Paelinck, politiezone Westkust: “We zitten hier op een internationale transmigratieroute. We hebben hier al de minister op bezoek gehad. We hebben afspraken met de Fransen. We hebben de problematiek met de smallboats. Dagelijks worden migranten aangevoerd. Men gaat dit dan mengen met reguliere migratie. Dat maakt het voor ons heel moeilijk. Ook om te zien in het openbaar vervoer wie wie is. In 2020 hebben we ook een kruisbestuiving vastgesteld. We hebben mensen terug gevonden in de vluchtelingenkampen en ook runners in de buurt van het asielcentrum.”

De politie beklemtoont dat de strijd tegen mensensmokkel in haar politiezone harder en harder wordt. Er zijn steeds meer pogingen om in Engeland te geraken, ook vanaf onze kust. Frankrijk en Engeland beweren dat het de laatste maanden over 10.000 mensen gaat. Engeland dreigt zelfs met pushbacks, het wil boten terugsturen.

