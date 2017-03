Meningen over routenetwerk voor vrachtwagens verdeeld

Het zogenaamde IDR-netwerk werd in 2012 in onze regio gevoerd en moet vrachtwagens langs grote wegen naar hun bestemming leiden zodat de dorpskernen gespaard blijven van zwaar verkeer. Roeselare is zeer tevreden over de borden en plaatste zelfs extra borden om chauffeurs al van op de autosnelwegen te begeleiden. In Staden zijn ze maar matig tevreden, want er rijden nog altijd veel vrachtwagens door het centrum.

Net gisteren maakte Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts bekend dat het netwerk niet uitgebreid zal worden naar heel Vlaanderen. De minister

wil kijken naar andere vormen van vervoer, en blijkbaar tonen de gps-netwerkbeheerders de alternatieve IDR-routes niet.