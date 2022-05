Menselijke resten aangetroffen bij watertoren in Oostende

In Oostende werden tijdens de restauratiewerken aan de watertoren menselijke resten aangetroffen. Het gaat om oude beenderen die momenteel onderzocht worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De restauratiewerken aan de watertoren zitten in de laatste fase en nu pas werden er onverwachts menselijke resten teruggevonden. Eerst kwam de schedel tevoorschijn gevolgd door dijbenen en andere botten. Het gaat vermoedelijk om oude menselijke resten die nu onderzocht worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De vondst kan belangrijk zijn voor de geschiedenis van de stad en meer informatie geven over wat er zich in de stad heeft afgespeeld.

De omgeving waar het oude skelet werd gevonden is afgezet voor verder onderzoek. Maar de restauratie van de watertoren zou hierdoor geen vertraging mogen oplopen. De watertoren zal deze zomer gebruikt worden als oefenruimte voor de speleologiebeweging in Oostende.