Mensen met beperking kunnen Heilig Bloedprocessie beter volgen

Patrick Bonte, Christine Van Royen en Lieve Dossche maken deel uit van een denktank van ervaringsdeskundigen die de Bloedprocessie van Brugge toegankelijker moet maken voor iedereen. Lieve Dossche: "Het is fijn dat ze ons gevraagd hebben en expertise gebruikt hebben en dat we mee mochten nadenken vanaf het begin." (lees verder onder de foto)

Er komen dit jaar twee zones voor mensen met een beperking en hun begeleiders. Op de Markt en in de Hauwersstraat met toegankelijke toiletten en assistentie. Er komt ook een app met audiodescriptie en Vlaamse gebarentaal. Patrick Bonte: "Stel je voor: je ziet een stoet passeren maar je hoort niets. Je ziet enkel iets. Dat is niet interessant om naar toe te komen. Nu gaan we werken met een app, er zullen op je gsm filmpjes te zien zijn in gebarentaal."

Mensen die er op 26 mei niet bij kunnen zijn, kunnen de processie op televisie bovendien volgen op Focus & WTV. William De Groote, voorzitter Heilig Bloedprocessie: "Heel wat mensen zijn door corona in een woonzorgcentrum beland en zullen niet meer kunnen komen. Daarom ook het initiatief om de processie te streamen op Focus & WTV en eigenlijk wereldwijd, zodat iedereen dat kan beleven."

De Heilig Bloedprocessie krijgt voor dit project centen van de Nationale Loterij. Tegen 2025 moet de processie volledig inclusief zijn.