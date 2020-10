Mensen reppen zich naar winkels voor lockdown

De volgende zes weken zullen niet-essentiële winkels zoals speelgoed- en kledingwinkels niet open zijn. Voor verschillende mensen het signaal om dit weekend nog vlug wat inkopen te doen. Nog wat warme winterkledij voor het slechtere weer dat eraan komt, bijvoorbeeld, maar evengoed al kerstgerief dat wordt gekocht.

Zo was het druk in- en uitlopen in de Supra Bazar in Gullegem. Het najaar vormt normaal gezien een drukke periode voor de winkel, maar de nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat een groot deel van de werknemers opnieuw op technisch werkloos worden gezet.

Online verkoop

Winkelende ouders kopen nog graag wat speelgoed voor tijdens de herfstvakantie of al wat sinterklaasspullen voor begin december. Supra Bazar blijft niet bij de pakken zitten, en zal net zoals in de eerste lockdown meer inzetten op de online verkoop.

Ook in Nieuwpoort en Oostende liep er wat volk op straat tijdens dit laatste shopweekend: