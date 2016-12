In restaurant Gaverkasteel in Deerlijk kunnen de gasten wel zorgeloos hun voeten onder tafel schuiven. Het restaurant is één van de weinige die open zijn. Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat 85% van de restaurants in Vlaanderen de deuren sluit op kerstavond. Dat is 14% meer dan vorig jaar. De hoofdreden is de hoge personeelskost.

Met 39 couverts zit het restaurant vol. De kerstperiode is altijd een drukke tijd, en werken op kerstavond vindt het personeel helemaal niet erg.