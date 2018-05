Aan de kust was het aardig druk. In de loop van de namiddag begon het hevig te onweren, maar daarvóór was het er best aangenaam. Sommige kustgangers waagden zich zelfs aan een frisse duik. Ook in het binnenland gingen mensen op zoek naar verkoeling, bijvoorbeeld in de Gavers. Naast de populaire zwemzone kwamen veel bezoekers naar het domein voor een wandeling of een fietstocht in de schaduw van het groen.