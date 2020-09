Mensensmokkel: 12 arrestaties na onderzoek op West-Vlaams initiatief

De voorbije dagen zijn bij politie-acties twaalf mensen opgepakt: twee in Nederland, zeven in Frankrijk en drie in het Verenigd Koninkrijk. Er is ook materiaal in beslag genomen zoals reddingsvesten. “We hebben vanuit het parket van West-Vlaanderen met ondersteuning van het Federaal Parket het initiatief genomen om in dit dossier naar een gemeenschappelijk onderzoekteam te evolueren met de vier landen rond de Noordzee,” zegt Frank Demeester van het parket.