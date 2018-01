Mensensmokkel vanuit Brussel naar snelwegparkings

Gisteravond werd in opdracht van het West-Vlaamse parket een observatie verricht in het kader van mensensmokkel. De politie kreeg de voorbije weken meldingen dat grote groepen transmigranten vanuit Brussel met het openbaar vervoer naar de snelwegparkings in West-Vlaanderen kwamen, om daar vervolgens op vrachtwagens te worden gestopt richting Verenigd Koninkrijk. Zo werden soms groepen van meer dan 50 mensen gesignaleerd.

Wanneer zij er ‘s nachts niet in slaagden om op een vrachtwagen te worden gestopt, volgden zij de omgekeerde weg om opnieuw via het openbaar vervoer naar Brussel terug te keren. In Brussel werden zij dan opgevangen in het hulpverleningsnetwerk allicht met de bedoeling om de avond nadien of enkele dagen nadien via hetzelfde traject een nieuwe poging te wagen.

23 mannen opgepakt

Tijdens de observatie konden de politiediensten inderdaad vaststellen dat enkele groepen transmigranten met de trein vanuit Brussel naar het station van Brugge reisden, om daar vervolgens op de bussen van De Lijn te stappen die hen in de richting van de snelwegparkings langs de E40 reden. De groep liet zich in verspreide slagorde naar de parkings brengen.

De politiediensten pakten in totaal 23 personen op, allemaal mannen. Iedereen verklaarde van Ethiopië afkomstig te zijn.

In totaal werden 38 politiemensen ingezet om de observatie te verrichten en om na de interceptie van de personen de volledige afhandeling uit te voeren. Het ging enerzijds over federale politiediensten, zoals de spoorwegpolitie, de wegpolitie, de gerechtelijke politie en diverse steundiensten. De speurhond was aanwezig en er werd ook een drone ingezet. Ook de lokale politiezondes van Brugge en Kouter namen deel aan de actie. De Dienst Vreemdelingenzaken was tijdens de actie voortdurend aanwezig, en besliste dat 5 van de 14 meerderjarige personen dienen te worden overgebracht naar een gesloten centrum.

Na het wegvallen van de privé-bewaking op de parkings is de druk op de West-Vlaamse snelwegparkings opnieuw aanzienlijk toegenomen. Nu lijken de transmigranten eerder afkomstig te zijn uit de regio Brussel, terwijl zij vroeger in de Franse kampen werden opgevangen en door smokkelaars naar de vrij toegankelijke West-Vlaamse snelwegparkings werden gebracht.