Mensensmokkelaar gevat in Poperinge

In Poperinge is iets na middernacht een mensensmokkelaar opgepakt na een achtervolging.

De achtervolging begon al in Noord-Frankrijk. Een wagen had er een Frans politievoertuig aangereden en stoof richting Belgische grens. De Franse agenten verwittigden de politie van de zone Arro Ieper. Het voertuig kon uiteindelijk de grens oversteken, nog steeds achtervolgd door de Franse gendarmerie. Kort daarop verloor de chauffeur de controle over het stuur en zijn wagen botste tegen een paal.

De chauffeur van het voertuig, een Iraakse man, werd gearresteerd. In de wagen bevonden zich naast de chauffeur nog zeven personen, allen van Iraakse origine. Enkele onder hen waren lichtgewond. Het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen werd in bijstand gevraagd om verder onderzoek te verrichten.

De chauffeur werd op verdenking van mensensmokkel onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter te Ieper.