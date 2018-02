Een 22-jarige Albanees is vanochtend aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte werd gisterochtend op heterdaad betrapt bij het smokkelen van zes Albanezen onder wie drie minderjarigen in Brugge. Toen was er een gecoördineerde actie van Britse en Belgische politiediensten aan de gang. Na de arrestatie van de Albanees gebeurden in het Verenigd Koninkrijk een hele reeks huiszoekingen en arrestaties.